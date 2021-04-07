Руководитель поискового отряда имени Германа Титова Василий Буцких уверен, что «Парк покорителей космоса», созданный по инициативе Вячеслава Володина, повысит туристическую привлекательность всего региона.

— День космонавтики для Энгельсского района особенный праздник. Наш район тесно связан с историей освоения космоса. Это предприятия нашего района, на которых создавались сложные приборы для космической техники. Весной 1960 года на энгельсской авиабазе Юрий Гагарин с товарищами по первому отряду космонавтов проходил парашютную подготовку. Символично, что 12 апреля 1961 года после завершения триумфального космического полёта Юрия Гагарина встретили труженики Заволжских полей.

Создание «Парка покорителей космоса» — это не просто подарок всем жителям нашей области, но и всем гражданам нашей страны. Это уникальное место, единственное на всей планете! Уверен, что теперь туристическая привлекательность нашей области возрастёт. Думаю, что каждый житель России должен посетить это историческое место. Юрий Гагарин сделал рывок и открыл новые горизонты для человечества, а по инициативе председателя Государственной Думы Вячеслава Володина построенный «Парк покорителей космоса» в Энгельсе даст новый импульс для развития нашего района, — подчеркнул Буцких.

Напомним, проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. В рамках первого этапа благоустроено место приземления Юрия Гагарина и спускаемого аппарата космического корабля «Восток-1», отреставрированы барельефы космонавтов, стела и памятник Юрию Гагарину, появился инфоцентр, маршрут и поле «108 минут», кедровник, мемориальная стена. Строительные работы начались здесь еще 20 марта 2020 года.

Общая площадь мемориального комплекса, который обрел новые дизайнерские и архитектурные решения — 20 гектаров.

Посетить его и прикоснуться к истории можно будет с 12 апреля.