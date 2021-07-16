На открытии музея в Парке покорителей космоса Энгельсского района учитель местной школы №21, руководитель поискового отряда имени Германа Титова Василий Буцких рассказал о своих воспоминаниях касаемо места приземления Юрия Гагарина.

— Оно интересовало меня больше, чем место приземления великого космонавта. Сюда приезжал Констанин Феоктистов, Сергей Королев. После печальных 90-х годов интерес к этому месту пропал, оно было предано забвению. Получалось, что изначально никаких опознавательных знаков не было, только то, что удалось приобрести в коллекцию поискового отряда. Все изменилось в двухтысячных. Группа энтузиастов из Саратова нашли это место и забили металлическую трубу. Власть Энгельсского района отнеслась с пониманием — был даже сделан проект памятного знака на месте приземления аппарата, — рассказал он.

Василий Буцких отметил, что тема космонавтики — благоприятная почва для него. Погружение в эту тему позволило ему познакомиться с массой приятных детей. Он призвал музеи делиться своими экспонатами с новым «коллегой» и сделал первый шаг — передал заместителю директора по научной работе Исторического парка « Моя история» Ольге Гришаниной свою книгу — «Герман Титов на саратовской земле».