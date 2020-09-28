Сегодня, 28 сентября, в 1:20 напротив дома №1 на улице Бардина в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

18-летняя водительница ВАЗ-2109 потеряла управление и «залетела» под стоящий автобус марки ПАЗ.

Девушку госпитализировали.

