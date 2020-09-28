Домой Рубрики Новости Саратова ВАЗ на большой скорости залетел под автобус на Бардина РубрикиНовости СаратоваПроисшествия ВАЗ на большой скорости залетел под автобус на Бардина По Новости Саратова - 28.09.2020 32 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 28 сентября, в 1:20 напротив дома №1 на улице Бардина в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД. 18-летняя водительница ВАЗ-2109 потеряла управление и «залетела» под стоящий автобус марки ПАЗ. Девушку госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Пресечен нелегальный вывоз пшеницы из Саратовской области Саратовская фирма заплатила 271 тыс рублей за плохую дорогу Жители Аткарска жалуются на плохое качество питьевой воды ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Пресечен нелегальный вывоз пшеницы из Саратовской области Новости Саратова - 28.09.2020 0 23 сентября инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области досмотрели грузовой автомобиль, который следовал в Республику Казахстан с 20 тоннами пшеницы. Об этом сообщили в... Саратовская фирма заплатила 271 тыс рублей за плохую дорогу 28.09.2020 Саратовец получил 10 лет колонии за убийство зятя из-за упрека в... 28.09.2020 Жители Аткарска жалуются на плохое качество питьевой воды 28.09.2020 Александр Фатов ответит на вопросы саратовцев 28.09.2020