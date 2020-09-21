Сегодня, 21 сентября, в Саратове на улице Радищева произошло ДТП. Видео с места событий опубликовали в соцсетях.

На кадрах съемки видно, как ВАЗ-21010 провалился в асфальт.

О пострадавших не сообщается.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here