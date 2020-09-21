Домой Рубрики Новости Саратова ВАЗ провалился в асфальт на Радищева РубрикиНовости СаратоваПроисшествия ВАЗ провалился в асфальт на Радищева По Новости Саратова - 21.09.2020 71 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 21 сентября, в Саратове на улице Радищева произошло ДТП. Видео с места событий опубликовали в соцсетях. На кадрах съемки видно, как ВАЗ-21010 провалился в асфальт. О пострадавших не сообщается. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Коронавирус. В Саратовской области откроется новая лаборатория по выявлению инфекции Саратовский силач госпитализирован с пневмонией Вольский суд не смягчил срок за попытку продажи наркотиков жительнице соседнего региона ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Коронавирус. В Саратовской области откроется новая лаборатория по выявлению инфекции Новости Саратова - 21.09.2020 0 Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал на брифинге, что в регионе появится новая лаборатория, где будут проводить ПЦР-исследования на коронавирус. Ее откроют в... Саратовский силач госпитализирован с пневмонией 21.09.2020 Вольский суд не смягчил срок за попытку продажи наркотиков жительнице соседнего... 21.09.2020 По горячим следам задержана подозреваемая в краже жительница Балашовского района 21.09.2020 Водитель ВАЗа ответит за смерть ребенка и двух пострадавших женщин в... 21.09.2020