Домой Рубрики Новости Саратова ВАЗ сгорел под Лысыми Горами РубрикиНовости СаратоваПроисшествия ВАЗ сгорел под Лысыми Горами По Новости Саратова - 17.10.2020 89 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 16 октября, в пяти километрах от села Новая Красавка Лысогорского района произошло ЧП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Огонь прибыл тушить пожарный расчет из Лысых Гор. Автомобиль сгорел полностью, пострадавших нет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Следователи завели дело на выбросившую из окна своих детей жительницу Саратова В Саратове мать выкинула из окна двух детей Жителей Саратовской области предупредили о грозе ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Следователи завели дело на выбросившую из окна своих детей жительницу Саратова Новости Саратова - 17.10.2020 0 Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух девочек в Заводском районе Саратова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР. Сегодня днем, 17 октября, жительница... В Саратове мать выкинула из окна двух детей 17.10.2020 Жителей Саратовской области предупредили о грозе 17.10.2020 По переуточненным данным двое жителей Саратовской области скончались от коронавируса 17.10.2020 Саратовцы предпочитают на завтрак бутерброды и кофе 17.10.2020