Вчера, 16 октября, в пяти километрах от села Новая Красавка Лысогорского района произошло ЧП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Огонь прибыл тушить пожарный расчет из Лысых Гор.

Автомобиль сгорел полностью, пострадавших нет.

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