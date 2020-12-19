Сегодня, 19 декабря, у дома №144 на Политехнической улице в Саратове загорелся ВАЗ. Об этом сообщили в облспасе.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за газового баллона, который был внутри машины.

Возгорание ликвидируют.