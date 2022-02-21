В Большом зале Саратовской консерватории для слушателей прозвучит дуэт скрипки и фортепиано. В роли солистов выступят педагоги Саратовской консерватории, лауреаты всероссийских и международных конкурсов – доцент кафедры фортепиано Раиса Гольдфейн и старший преподаватель кафедры оркестровых струнных инструментов Месроп Бадалян.

В программе вечера прозвучат «Чакона» Т. Витали, «Адажио аппасионато» И. Бруха, «Скерцо» И. Брамса, «Юмореска № 5» Я. Сибелиуса, «Соната для скрипки и фортепиано ля мажор» С. Франка.

Проспект имени Кирова С.М., дом 1. Телефон кассы: (8452) 39-92-32. 27 февраля, 18:00. Стоимость билетов — 250 рублей.