Рейс из Саратова в Москву вчера вечером был задержан. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат госдумы Николай Панков.

По словам народного избранника, борт уже готовился к вылету, когда пилоты прекратили предполетные процедуры и попросили пассажиров покинуть самолет. На поиски возможного взрывного устройства приехали саперы, кинологи и сотрудники спецслужб. Борт отогнали от телескопических трапов подальше от здания аэровокзала.

Во время осмотра авиалайнера бомба обнаружена не была. Пассажиров попросили повторно пройти досмотр. К самолеты их привезли на автобусе и поднимались на борт они уже по автотрапу. Некоторые впечатлительные люди отказались от перелета.

Самолет вылетел из Саратова и приземлился в Москве без происшествий.