В ближайшее время в Саратовской области ожидается непогода. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Прогнозируется гроза, ливень, крупный град со шквалистым усилением ветра до 28 метров в секунду.
Кроме того, до 23 июля в большинстве районов региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность — пятого класса, и высокая — четвертого.
какая содержательная новость. Где, в каких районах?
С ума сойти где ждать?В Перелюбе или в Балашове?Как бы разница в 700км.
Я так и не догнал где ждать? В Перелюбе или Балашове?Или 700 км зто не о чем?
Сильно сказано: в Саратовской области ожидается непогода. В Саратове град будет? Тачку прятать и домой бежать?
Откройте любую карту погоды, на ней карту дождей и посмотрите, хоть от яндекса, хоть windy.com