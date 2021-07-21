В ближайшее время в Саратовской области ожидается непогода. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прогнозируется гроза, ливень, крупный град со шквалистым усилением ветра до 28 метров в секунду.

Кроме того, до 23 июля в большинстве районов региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность — пятого класса, и высокая — четвертого.