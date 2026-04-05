Вечером в Саратове встали трамваи маршрутов №9 и №10

Движение электротранспорта в центральной части города оказалось полностью парализовано вечером 5 апреля.

Как сообщает издание 164.ru, в районе Детского парка остановились составы сразу двух маршрутов — девятого и десятого.

Вагоны замерли на рельсах в обе стороны. По фотографиям, сделанным примерно в 20:30, видно скопление трамвайных составов, что позволяет предположить: сбой в движении продолжается уже довольно долго. Причины инцидента пока не называются. На месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы, регулирующие обстановку.

Стоит напомнить, что маршрут № 9 был торжественно перезапущен после капитальной реконструкции путей в мае прошлого года. А в начале января 2026-го председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил тревожную статистику: из 45 поступивших в город новых трамвайных вагонов 20 успели попасть в аварии и получить повреждения.

Что именно привело к остановке движения сегодня вечером — предстоит выяснить специалистам.

