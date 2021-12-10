Пострадавший школьник с травмами был госпитализирован.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональной ГИБДД, вечером 10 декабря в Саратове произошло ДТП с участием подростка.

Стало известно, что на пересечении улиц Степана Разина и Большой Казачей водитель на автомобиле «Skoda Rapid» сбил ребенка.

Сбитым оказался мальчик на вид 14-ти лет. Позже в полиции уточнили, что потерпевшему исполнилось только 11 лет.

Мальчик был доставлен в лечебное учреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются.