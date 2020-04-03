Осудили мужчину из Новоузенска, который вместо порчи снял с подростка одежду и изнасиловал ее. Об этом сообщает СУ СКР.

Ранее мы писали, что в октябре 54-летний мужчина заманил домой 15-летнюю девчонку якобы для снятия порчи. Но на сеансе педофил раздел подростка и надругался, применив силу. О произошедшем потерпевшая рассказала бабушке, которая обратилась в полицию.

Сейчас суд приговорил его к десять годам колонии особого режима с ограничением свободы на год. Приговор в законную силу не вступил.