Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений государственным структурам для подготовки к голосованию об изменениях Конституции РФ. Об этом сообщает информационный портал РИА новости.

По поручению премьер-министра, Центробанк РФ должен будет обеспечить открытие счетов комиссий для операций, на которые выделены деньги из казны и предназначены для проведения мероприятия.

Кроме того, Мишустин дал поручения МВД России выдать временные удостоверения тем, кто меняет паспорт, а также в течение трех дней снять с регистрации тех, кто сменил прописку.

Министерствам будет необходимо предоставить сведения о списках участников голосования в сроки установленные ЦИК РФ.

Напомним, что президент в законопроекте предложил изменить требования для чиновников. Возможные поправки предполагают, что госслужащий не должен иметь другого гражданства и вида на жительство за границей. Также могут измениться требования для тех, кто собирается стать главой Российской Федерации. Кандидат на пост президента должен проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Госдума поддержала законопроект в первом чтении.