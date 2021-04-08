АО «Облкоммунэнерго» полностью завершило все мероприятия и подготовило систему освещения велопешеходной дорожки от Энгельса до Парка покорителей космоса к бесперебойной работе.

По всей трассе на глубине 0,7 метров энергетики смонтировали 37 километров кабеля, установили 453 железобетонные опоры с современными энергосберегающими светильниками.

Режимы освещенности велодорожки обеспечиваются плавным регулированием яркости

светильников. Благодаря данной новации достигается высокий визуальный и физический комфорт, беспрепятственная ориентация и безопасность для спортсменов, а также участников параллельного автомобильного движения. При установке и монтаже оборудования особое внимание было обращено на максимальное ограничение слепящего действия.

Рельеф прохождения велодорожки включает возвышенности и низины, трасса проходит через четыре мостовых сооружения, поэтому при проектировании и строительстве были учтены все ландшафтные особенности местности.

— С момента проектирования системы освещения до полного завершения работ, мы в ежедневном формате контролировали все этапы. Поскольку основные мероприятия по строительству были осложнены зимним и паводковым периодом, работы велись в непрерывном режиме. Подчеркну, для предприятия это не только чрезвычайная ответственность и участие в социально значимом проекте. Это причастность к уникальному общероссийскому событию, которое станет подарком для всех жителей Саратовской области, — прокомментировал результаты генеральный директор Александр Качалов.

Напомним, строительство велопешеходной дорожки протяженностью 13,2 километра является частью историко-образовательного комплекса «Парк покорителей космоса». Проект реализуется по инициативе Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина на месте приземления первого в мире космонавта, совершившего орбитальный полет вокруг Земли, Юрия Алексеевича Гагарина. В 60-летнюю годовщину события, 12 апреля, Парк покорителей космоса откроет свои двери почётным гостям и первым посетителям.