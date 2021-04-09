Легкотатлетический марафон и велопарад, приуроченные к Дню космонавтики

в Энгельсском районе перенесли с субботы на воскресенье. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Правительства региона Роман Грибов.

— Старт спортивных мероприятий состоится 11 апреля в воскресенье в 10:55 в Энгельсском районе в начале велодорожки к Парку Покорителей космоса.

Рисковать здоровьем профессиональных спортсменов и тем более любителей велоспорта не имеем права. Спортивный праздник должен быть в удовольствие! — говорится в сообщении в аккаунте чиновника.