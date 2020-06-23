Почти два месяца, начиная с 25 июня, безопасность на саратовских улицах обеспечивают полицейские наряды на велосипедах, сообщает пресс-служба управления полиции Саратова.

Такие службы успешно функционируют в сквере на улице Рахова, бульваре Героев Отечества и набережной Космонавтов, но местоположение нарядов может изменяться в зависимости от обстановки в городе. Обязанности велопатрульной службы не отличаются от обязательств автомобильных или пеших патрулей.

Всего за два месяца функционирования именно велопатрульным службам удалось пресечь 112 административных правонарушений и раскрыть семь преступлений, связанных с кражами, грабежами и незаконным оборотом наркотических средств.

Самый первый наряд велопатруля появился в Саратове в июне 2018 года. Только функционировал он лишь на Набережной Космонавтов, всего за неделю велосипедистов-полицейских стало уже трое. На сегодняшний день такими сотрудниками раскрыто более 400 административных правонарушений.

Сами сотрудники отмечают явное преимущество велосипеда над другими видами транспорта, ведь он позволяет им проезжать в ряде пешеходных зон, где нет допуска автомобильным патрулям.

Вместе с этим, сотрудники предотвращают угоны двухколесного транспорта, проводя работы с местным населением. Этому способствует недолгая процедура получения паспорта на велосипед. Для получения такого документа нужно сообщить лишь марку транспортного средства, серийный номер, информацию о лицах, которые помимо законного владельца могут пользоваться транспортным средством, отличительные особенности велосипеда. Все велосипеды с паспортом заносятся в единую базу данных, что позволяет легко находить их в случае угона. За время работы сотрудников успешно паспортизировано более 20 тысяч велосипедов.