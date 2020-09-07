В Саратове вскоре состоится празднование дня города. Сотрудники управления по физической культуре и спорту рассказали, в каком формате пройдет традиционный велопробег.

В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий велосипедисты Саратова не смогут встретиться в традиционном формате. Но администрация не спешит отменять уже традиционное для города мероприятие.

Ежегодный велопробег в Саратове состоится с 10 по 12 сентября, только в формате онлайн. Все желающие могут в любое удобное время в течение этих двух дней проехать одну из трех дистанций: новичок – 10 километров, любитель – 20 километров и профессионал – 30-50 километров.

При помощи любого удобного трекера данный результат необходимо зафиксировать и отправить на почту velogorod430@yandex.ru.

Абсолютно все участники получат памятные дипломы об участии в велопробеге.

Также 12 сентября на набережной Космонавтов рядом с памятником Юрию Гагарину будет установлена фотозона, где все участники смогут сделать фотографии.