​​«Может, послать переговариваться с этим НАТО не какого-то там Лаврова или Рябкова, а вот прямо сразу Кадырова? Давайте устроим саммит Байден — Кадыров. Кстати, я не сомневаюсь, кто кого»

Юлия Латынина

Кадыров объявил террористами члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистку Елену Милашину.

Этих тоже в Чечню увезут?

Чечня, и правда, скоро станет туристической Меккой России. Вечером пишешь что-нибудь про Кадырова — а утром ты уже на прекрасных горных пастбищах, и твои родственники тоже.

И кто этому помешает?