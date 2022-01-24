«Может, послать переговариваться с этим НАТО не какого-то там Лаврова или Рябкова, а вот прямо сразу Кадырова? Давайте устроим саммит Байден — Кадыров. Кстати, я не сомневаюсь, кто кого»
Юлия Латынина
Кадыров объявил террористами члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистку Елену Милашину.
Этих тоже в Чечню увезут?
Чечня, и правда, скоро станет туристической Меккой России. Вечером пишешь что-нибудь про Кадырова — а утром ты уже на прекрасных горных пастбищах, и твои родственники тоже.
И кто этому помешает?