​Как сообщает источник российского издания gulagu.net в ФСБ РФ, силовики для дискредитации протеста и получения оснований для ввода российских войск в Казахстан использовали заключенных.

Как только протест вышел на доминирующий уровень относительно силовиков, были задействованы заключенные из казахских тюрем, которых специально освободили для слаженной организации погромов и мародерства.

Именно им были поручены организации атак на силовиков (это действительно имело место быть — в максимально идиотской для внешнего наблюдателя форме).

Бесполезный для внешнего наблюдателя штурм полицейского участка — это еще и удобная форма утилизации картриджей (эти ребятки у нас проходят под таким определением), ведь на самом деле их там ждали.

Поэтому есть «проблемы» с подсчетом убитых — львиная доля перебитого криминалитета (как специально для этого выпущенных, так и привлеченных на свободе) будет утилизирована без фиксации.