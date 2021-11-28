СМИ возмущены поведением антипрививочников, которые были приглашены «на экскурсию» в «красную зону» больницы им. Филатова.

Ее главврач Валерий Вечорко в эфире «Соловьёв Live» заявил, что антиваксеры не хотят знать правду и ведут себя по-хамски.

Антиваксеры хороши, конечно, — тут и обсуждать нечего.

Но есть тут и обратная сторона медали — поэтому вопросы и ко врачам.

А что — клятву Гиппократа уже отменили?

И как возможна экскурсия туда, где люди страдают и умирают?

А как назвать врачей, которые такие экскурсии проводят, — «экскурсоводами»?

И последний — почему бы нашим знаменитым врачам не направить свои усилия на то, чтобы в Россию были бы завезены зарубежные вакцины, и у людей, не доверяющих (и не без оснований) всему отечественному, появился бы выбор?