​​​«Каждый, у кого есть дети, знает, какое это удовольствие, когда ребенок или пятерку принесет, или правильную ноту возьмет, или гол забьет.

Сегодня праздник в ИК-2 города Покрова у заключенного Навального. Дочь его Дарья показала, как правильно разговаривать с Европарламентом» (Михаил Шевелев).

Прекрасную речь Даши Навальной многие уже сравнили с речью Муратова — не в пользу последнего.

А мне вспомнились дочка Мизулиной и сын Чайки.

Как это? «От осинки не родятся апельсинки»? Нет, не то.

«Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые».

Но тоже, наверное, маму с папой радуют.

И да, скоро все изменится — гораздо быстрее, чем думают те, кто отчаялся.