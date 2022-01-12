​«Едем в автобусе. В масках только мы и какой-то дед. У нас тут уже омикрон, дельтакрон, пси, кси, лямбда, мю, ню, хрю, омега и объединившиеся пи с дзетой»

К нам мчится омикрон. Вот-вот он накроет Россию. Да, собственно, уже накрывает.

Известно лишь, что омикрон чрезвычайно заразен.

Про него толком неизвестно, как влияет на заражение и течение болезни вакцинация. Вроде бы облегчает течение болезни, но не спасает от заражения, хотя и тут разные мнения даже у специалистов.

Неизвестны пока и долгосрочные последствия для перенесших этот штамм.

Поэтому берегите себя изо всех сил сами!

Носите всюду вне дома медицинские маски, а лучше — настоящие респираторы. Постоянно обрабатывайте и мойте руки. И без крайней необходимости не посещайте общественные места. Все это вам точно не повредит.

Всем здоровья! Когда-нибудь и это пройдёт.