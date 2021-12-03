«Отступать некуда — за нами песец».
В Стокгольме прошли переговоры Лаврова и госсекретаря США Блинкена, завершившиеся обменом угрозами.
На фото из комнаты переговоров над угрюмым Лавровым висит ПЕСЕЦ. Пока ещё не полный, но вес явно набирает.
Восторженная Захарова опубликовала это фото с подписью: «В комнате переговоров партнёров ждали двое: Лавров и песец».
А мне старый анекдот вспомнился.
Приехал Хрущев на свиноферму, где ему показали отборных хрюшек.
Его сфотографировали, а потом задумались — как подписать снимок?
«Товарищ Хрущев среди свиней»? «Свиньи вокруг товарища Хрущева»? Посадят.
Снимок подписали «Третий слева — товарищ Хрущев».
Боюсь, неблагоразумно мне будет, играя рифмами и смыслами, написать, кто сверху, кто снизу. Но сверху — песец.