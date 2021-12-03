​«Отступать некуда — за нами песец».

В Стокгольме прошли переговоры Лаврова и госсекретаря США Блинкена, завершившиеся обменом угрозами.

На фото из комнаты переговоров над угрюмым Лавровым висит ПЕСЕЦ. Пока ещё не полный, но вес явно набирает.

Восторженная Захарова опубликовала это фото с подписью: «В комнате переговоров партнёров ждали двое: Лавров и песец».

А мне старый анекдот вспомнился.

Приехал Хрущев на свиноферму, где ему показали отборных хрюшек.

Его сфотографировали, а потом задумались — как подписать снимок?

«Товарищ Хрущев среди свиней»? «Свиньи вокруг товарища Хрущева»? Посадят.

Снимок подписали «Третий слева — товарищ Хрущев».

Боюсь, неблагоразумно мне будет, играя рифмами и смыслами, написать, кто сверху, кто снизу. Но сверху — песец.