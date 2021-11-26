​«Ну, что сказать про назначение полицейского на должность директора ФСИН?

Не хватает сотрудников ФСБ на все направления.

Приходится подбирать начальников из других служб.

Глядишь, скоро и в Гидрометцентр можно будет попасть без фсбшного прошлого».

После того, как Путин снял с должности директора ФСИН, выходца из ФСБ Александра Калашникова, назначив на его места бывшего замминистра МВД Аркадия Гостева, многие заговорили о победе «ментов над контразведчиками» и о возможной остановке «пыточного конвейера» ФСИН.

Конечно, провал по «архиву Савельева» и успешно раскрученная правозащитниками история пыток в ОТБ-1 помогла сместить контрразведчика и продвинуть полицейского.

Но массовые пытки — это не эксцесс контрразведчиков или оперативников ФСИН, а следствие многолетнего разложения правоохранительной системы.

И пока принимаются репрессивные законы, а правоприменительная практика имеет главной целью сохранение существующего режима, ничего в системе ФСИН не поменяется.

Отдельных садистов осудят и посадят, проштрафившихся кураторов поменяют на еще «не замаранных».

Но хрен редьки не слаще. Борьба силовиков — ничто, беззаконие — все!

На фото — экс-начальник Отдела безопасности ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области подполковник внутренней службы Сергей Мальцев, которому предъявлены обвинения по целому ряду статей, и на которого его подельники дают показания по поводу большого количество эпизодов пыток, изнасилований и даже убийств.