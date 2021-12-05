«То, что я вам собираюсь изложить,носит крайне субъективный характер и ни на какие объективные данные не опирается».

Иосиф Бродский

«84% россиян считают себя счастливыми, — уверяет ВЦИОМ» .

«В РПЦ считают, что кампания против QR-кодов и прививок в России режиссируется из-за рубежа» .

«Англичане и американцы считают, что в России превосходные условия труда» .

«А Белковский считает что преемником Путина может стать Себастьян Куртс, экс-канцлер Австрии».

Ну, и далее в том же духе.

Новости, которые мы заслужили.

На фото — «А особенно американцы и канадцы восхитились условиями труда российских шахтеров».