​«Маленькая девочка:

— Папа просил передать вам всем, что театр закрывается. Нас всех тошнит!

З А Н А В Е С»

Даниил Хармс

Петербургскую учительницу Серафиму Сапрыкину уволили за чтение стихов Александра Введенского и Даниила Хармса.

Восьмидесятилетняя директор школы назвала их «врагами народа» и «пособниками фашистов».

Хармса хорошо знают, а вот его друга Введенского — меньше. Это поэт, драматург, детский писатель. Был арестован в 1941-м, умер на этапе.

Вот его детские стихи:

«Шел я лесом по тропинке,

Недалеко от реки.

Мне показывали спинки

Убегавшие жуки.

Ветки тонкие скрипели,

Гнулись медленно к земле,

И повсюду птицы пели:

Лю-лю-лю и ле-ле-ле!».

Что тут скажешь?

ЗАНАВЕС.