«Маленькая девочка:
— Папа просил передать вам всем, что театр закрывается. Нас всех тошнит!
З А Н А В Е С»
Даниил Хармс
Петербургскую учительницу Серафиму Сапрыкину уволили за чтение стихов Александра Введенского и Даниила Хармса.
Восьмидесятилетняя директор школы назвала их «врагами народа» и «пособниками фашистов».
Хармса хорошо знают, а вот его друга Введенского — меньше. Это поэт, драматург, детский писатель. Был арестован в 1941-м, умер на этапе.
Вот его детские стихи:
«Шел я лесом по тропинке,
Недалеко от реки.
Мне показывали спинки
Убегавшие жуки.
Ветки тонкие скрипели,
Гнулись медленно к земле,
И повсюду птицы пели:
Лю-лю-лю и ле-ле-ле!».
Что тут скажешь?
ЗАНАВЕС.