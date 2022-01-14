Телеграм-канал ​​«Город Глуповъ» многим помогал, а теперь сам обращается за помощью.

Я автор десятка художественных и философских книг — они даже номинировались на знаменитые литературные премии. Но все они изданы крохотными тиражами — я никогда не искала спонсоров, издавала сама, на небольшую профессорскую зарплату.

«Город Глуповъ» — это тоже мое художественное произведение. Я так и отношусь к нему — как к произведению искусства. И сейчас моему любимому детищу просто необходимы средства на развитие, а зарплаты у меня больше нет. И вот для него я прошу.

Дорогие мои читатели! Я прошу вас помочь «Глупову» — ему надо расти, иначе со временем он исчезнет. Это действительно очень нужно, иначе бы я не обращалась за помощью.

«Глуповъ» будет рад любому пожертвованию от своих читателей. И безмерно благодарен. Ну, и я, конечно, тоже.

Обещаю пожертвования на маникюры с прическами не тратить — все до копеечки на развитие канала. А отдавать будем текстами. Отчёт представлю.

Переводы можно делать на мою карту «Сбербанка»:

2202 2005 3746 6201

Вера Владимировна А.

Заранее благодарю.

Всегда ваша, Вера Афанасьева.