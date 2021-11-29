​​«А давайте теперь забудем про пытки и вместо беспредела, который вытворяют за стенами ФСИН, дружно осудим Осечкина и вынесем порицание Романовой!».

Сегодня в утреннем эфире «Эха» основатель Gulagu.net Владимир Осечкин обвинил Ольгу Романову, основательницу «Руси сидящей», в сексуальных домогательствах.

А Романова его до этого — в том, что публикация видеозаписей из «пыточного» архива — это «контролируемый слив, спецоперация ФСБ», и в том, что Осечкин поддерживал закон об иноагентах.

Что же получается? Романова — алкоголичка и развратница, Осечкин — гэбистский провокатор и лоббист ужасных законов?

А доблестные фсиновцы на этом фоне выглядят не так уж плохо и пытают, видимо, только злодеев и, конечно, за дело?

Представляете, как потирают потные ручки симоньяны со скабеевыми?

Тема-то многообещающая — правозащитник домогался правозащитника. Грязь, похоть, предательство. Жаба-гадюка, как уже кричат тысячи троллей.

Да, очень нехорошо получилось. Волею судьбы к человеку в руки попали материалы, значимость которых трудно переоценить. И теперь эта страшная история (возможно, с помощью третьих, очень заинтересованных в дискредитации этих материалов, лиц)

сводится до уровня разборок на сельских танцах.

А давайте-ка будем разумными людьми и уйдём с этих танцев. Плохо Осечкин поступил? Да чего уж тут хорошего. Не «по-мужски»? Не «по-мужски». И Романова, возможно, тоже плохо.

Я даже вполне допускаю, что в частной жизни они люди неприятные. Ну, и что?

Помнить-то надо совсем другое. Два этих мужественных человека делают очень важное и нужное — не частное, а общественное — дело. И вот только это дело касается каждого из нас. А не это вот все.

А уж взрослый мужчина и взрослая женщина в двадцать первом веке и без нас с вами разберутся.