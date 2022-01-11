​«Судя по тому, что Кремль призвал не бояться санкций США с запретом на поставку электронной техники, переговоры завершились посылом понтовщиков сами знаете куда»

В Кремле оценили угрозу санкций США, которые могут запретить экспорт бытовой техники в Россию, и решили, что это не проблема.

А в РАН посоветовали не бояться введения в России продуктовых карточек.

А ещё россиянам объяснили, почему их пенсия может быть меньше обещанной.

В общем, перспектива вырисовывается.

Но ведь совсем и не страшно. Зачем стиральные машины — белье лучше всего в проруби стирать. И холодильников их нам не надо — погреба выроем.

И не в деньгах счастье.

Зато у нас Путин, величие и искандеры-тополя.

Аминь!