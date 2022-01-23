​«Суточный прирост заболевших ковидом может составить около 1,5 миллиона человек в ближайшие недели»

Независимый демограф Алексей Ракша пишет про сегодняшнюю ситуацию с ковидом:

«Ну вот, старый-добрый-проверенный запрос «лечение Коронавируса» стал показывать почти вертикальный взлёт (рост за неделю +45%), особенно в Москве (+66%), СПб и ряде регионов ЦФО и ЮФО.

При этом в ДФО пока спокойно.

Самые высокие доли запросов «Лечение Коронавируса» за последнюю неделю по убыванию в следующих субъектах:

Москва, МО, СПб, Тверская область, Ленинградская область, Тульская область, Астраханская область.

Самый быстрый рост: Тыва, Калмыкия, ХМАО, Калининградская область, Чечня.

Самые низкие доли запросов: Чукотка, Чечня, НАО, Республика Алтай.

Сокращение: Чукотка, НАО, КЧР, Сахалин.

Надеюсь, этот запрос отвяжется от избыточной смертности».

Он считает, что суточный прирост заболевших ковидом в России может составить около 1,5 миллиона человек в ближайшие недели.

По его прогнозу, пик волны «омикрона» наступит через 10-15 дней, в начале февраля — тогда в день реально будет заражаться 1,5-2 миллиона человек.

Ракша уверен, что в официальную статистику эти цифры попадут только частично.