​​​«Хорошо, что власти вовремя среагировали — провели чемпионат по рытью могил и обновили ГОСТ по захоронениям»

Итак, за 2021 год в России родились 1 402 834 человек; умерли 2 445 509.

Целый город-миллионник исчез, а их в России не так уж много.

В целом по России смертность превысила рождаемость в 1,74 раза. Но в отдельных областях идёт 3-кратное превышение:

– Рязанская: родилось 8034, умерло 24013;

– Смоленская: родилось 6129, умерло 18812;

– Тульская: родилось 10138, умерло 30658.

Вот такая демография.