«Хорошо, что власти вовремя среагировали — провели чемпионат по рытью могил и обновили ГОСТ по захоронениям»
Итак, за 2021 год в России родились 1 402 834 человек; умерли 2 445 509.
Целый город-миллионник исчез, а их в России не так уж много.
В целом по России смертность превысила рождаемость в 1,74 раза. Но в отдельных областях идёт 3-кратное превышение:
– Рязанская: родилось 8034, умерло 24013;
– Смоленская: родилось 6129, умерло 18812;
– Тульская: родилось 10138, умерло 30658.
Вот такая демография.