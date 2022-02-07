​​​«Так вот почему наступление-то откладывается! Оказывается, гробы не подвезли»

Сегодня что-то все вокруг гробов вертится.

Пишут, что в декабре Минобороны заказало 50 тыс. цинковых гробов у «Союза похоронных организаций и крематориев». А подрядчик вроде бы такую кучу гробов в срок смастерить не успел. Срок исполнения был 1-го февраля, но подрядчик попросил продлить до 25 февраля.

Хотя, может, фейк это. Действительно, маловато будет. Время-то, сами понимаете, какое.

Но вот что точно — похороны в России скоро станут госуслугой.

Государство не просило вас рожать, не просило вас рождаться, но дань с вашей смерти оно соберёт, можете не сомневаться.

Тем более, чемпионаты по рытью могил благополучно провели, нормы захоронения недавно приняли.

Так что все в рай.