​В Германии пожизненно посадили нанятого Кремлём киллера Вадима Красикова за убийство в Берлине чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, воевавшего против РФ.

Прокуратура ФРГ официально обвинила правительство РФ в заказном убийстве, а суд доказал, что Красиков — сотрудник спецслужб и действовал по заказу российских властей.

После чего Германия выдворила двух российских дипломатов, по мнению следствия организовавших это убийство.

Глава МИД Анналена Бербок заявила, что убийство по приказу государства является «серьезным нарушением немецкого законодательства и суверенитета ФРГ. ….Это преступление серьёзно обострит российско-германские отношения».

Действительно, следствие и журналисты-расследователи сразу нескольких стран убеждены: осужденный был кадровым сотрудником ФСБ.

Так, он многократно посещал тренировочную базу ЦСН ФСБ в Балашихе (войсковая часть 35690). В последний раз он укреплял там навыки меткой стрельбы 8 августа 2019 г. — всего за несколько дней до того, как отправился исполнять задание.

Бывал не однажды вероятный «полковник ФСБ» и на Проспекте Вернадского 12, корп. 4, НИИ «Прибой», где находится Национальный антитеррористический центр. Последнее его посещение было отмечено срочной поездкой в Брянск — за получением документов прикрытия.

Передвижения Красикова по Европе прозрачны и многое рассказывают о подготовке убийства.

А вот и вопросы к российским дипломатам, во многом риторические.

Мог ли «рядовой гражданин РФ» в одиночку и за один день обзавестись в незнакомой ему стране оружием и транспортом? Выведать привычки и маршруты жертвы? Рассчитать оптимальный вариант ухода с места расстрела Хангошвили?

Остаётся только догадываться: кто из высылаемых приобретал для киллера электросамокат, кто — велосипед, кто — пистолет.

И почему сотрудник российского посольства незадолго до суда вдруг выпал из окна.