​«О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, – лекарств дорогих мы не употребляем.

Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет»

Н.В. Гоголь, «Ревизор»

Первые результаты исследований «КовиВак» показали низкую эффективность вакцины.

Вакцина плохо нейтрализует вирус. Титры антител, вырабатываемых организмом после прививки, недостаточны для защиты от корановируса. У 13% участников исследований вовсе не выработались антитела.

Только один вопрос — это чем же тогда всех кололи, если это ПЕРВЫЕ испытания?

И да — берегите себя!