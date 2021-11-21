​«Просыпаюсь утром рано,

Глядь — банкротится РОСНАНО.

Скоро, чувствую нутром,

Двинет кони и Газпром».

РОСНАНО оказалась на грани дефолта.

В пятницу МосБиржа, не объясняя причин, объявила, что приостанавливает торги по 9 выпускам рублевых облигаций «Роснано» общим объемом 71,58 млрд рублей.

В переводе на русский — Роснано больше ничего не зарабатывает и готовится к банкротству.

Чубайс? Да, и Чубайс тоже. Они все там талантливые.

Роскосмос на очереди.

Аминь!

На фото — «Российский светодиод, разработанный РОСНАНО, сигнализирует о лёгком перекосе по фазам, дефолте облигаций и небольшом закрытии РОСНАНО в целом».