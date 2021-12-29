Еще один подарок под елочку — в лучших традициях.

Путин внес в Госдуму законопроект о получении и лишении гражданства РФ.

Законопроект предлагает упростить получение российского гражданства для более чем 20 категорий лиц.

И отбирать российское гражданство за преступления против государства, включая госизмену, организацию массовых беспорядков, экстремизм

Полномочия по прекращению российского гражданства предлагается передать МВД.

Речь идёт о приобретённом гражданстве, но юристы уже поясняют, что это понятие может и будет толковаться расширительно. А кто у нас экстремисты и изменники родины, все знают.

И очень перспективен пункт об упрощенном получения гражданства бывшими гражданами СССР и людьми, имеющим родственников в России — можно раздавать им гражданство направо и налево, а затем вводить войска в бывшие советские республики, где новоиспечённые граждане России проживают.

А Навальному — да, приготовиться.