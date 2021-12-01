Пишут, что смертность в России стала рекордной с 1945 года.
А вот данные известного демографа Алексея Ракши:
«Ноябрь выходит на 257 — 258 тыс. (рекорд), из них 116 тыс. избыточных смертей (рекорд), итого с апреля — 2020 951 тысяча».
Миллион точно будет в декабре и точно до 25 числа.
Год выходит на 2,45 — 2,47 млн. смертей (рекорд) и 1,405 млн рождений, естественная убыль 1,045-1,065 млн. (рекорд).
Продолжительность жизни снизится до 69,78 года (-1,76 от 2020 и -3,56 от 2019)».
Выкапывать. Или соскабливать.
Берегите себя!