​Пишут, что смертность в России стала рекордной с 1945 года.

А вот данные известного демографа Алексея Ракши:

«Ноябрь выходит на 257 — 258 тыс. (рекорд), из них 116 тыс. избыточных смертей (рекорд), итого с апреля — 2020 951 тысяча».

Миллион точно будет в декабре и точно до 25 числа.

Год выходит на 2,45 — 2,47 млн. смертей (рекорд) и 1,405 млн рождений, естественная убыль 1,045-1,065 млн. (рекорд).

Продолжительность жизни снизится до 69,78 года (-1,76 от 2020 и -3,56 от 2019)».

Выкапывать. Или соскабливать.

Берегите себя!