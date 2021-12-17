​​​«А ты читал, что написал Сокуров? Да ведь он написал: я понял, что человеку моих взглядов не место в СПЧ. И пошли вы лесом!»

Александр Сокуров извинился перед главой президентского совета по правам человека (СПЧ) Валерием Фадеевым за свою речь на встрече с президентом и рассказал, что его друзья получают угрозы «из чеченского сектора».

И уже началась новая волна травли режиссёра. Теперь его упрекают в трусости.

Но читающий увидит и вот эти слова: «…. я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет».

Это ведь он о политических проститутках в СПЧ и о своём нежелании там больше находиться.

И вот ещё: «И знаю — никто в стране не будет защищать честь и достоинство члена президентского совета».

Да, мы все беззащитны. Печально.

И последнее. Сокуров заявил — это письмо было не для прессы, оно предназначалось только Фадееву.

Интересно а Глава СПЧ в курсе, что нельзя без согласия автора публиковать чужие письма?