​​«Публика смотрела одобрительно»

Болезнь Жириновского — замечательный индикатор истинного отношения к власти.

Соцсети ликуют.

Больше всего говорят о «восьми прививках» Жириновского. Его, мол, и надо делать лицом рекламной кампании вакцинации.

Вспоминают и о том, что либеральный вождь призывал в ночь на 1-ое января бомбить Украину — «хорошо, что не разбомбили, а то как бы его сейчас в Германию лечиться повезли, а ведь собираются». В связи с этим достали из копилки и его слова: «Мы можем вывести медицину на 1-е место в мире, и в наши больницы поедет лечиться всё человечество». С вопросом: «Ну, как? Вывели?»

Не забывают и про то , что две недели Жириновский скрывал заражение — с соответствующими комментариями. И выражают надежды, что после этого опустеет половина российского политического небосклона.

Обсуждают заявление пресс-службы ЛДПР сообщившей, что «Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать». Восхищаются правдивостью и интересуются, какую-такую работу можно выполнять, лёжа на ИВЛ?

Отдельное событие — уже начавшиеся разговоры про возможный передел партии и обсуждение кандидатуры преемника.

Сопереживающих почти нет. А разочарована его выздоровлением будет вся страна, сильно разочарована.

Народная любовь, да.

И над всем этим витает ещё не очевидное, но ощущаемое многими.

Вот это всё — устраивать драки в госдуме, таскать журналисток за волосы, обещать помыть сапоги в Индийском океане — заканчивается. Равно как и полеты со стерхами, поиски амфор на дне и похабные частушки.

Уходит эпоха. Начинается время пышных похорон.