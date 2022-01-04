​«Байден совместно с солдатами НАТО и ВСУ в ближайшее время готовится поднять цены на крепкий алкоголь в России на 10%.

А ещё неуемный американский дед повысил тарифы на грузоперевозки, поэтому подорожает не только алкоголь, но и многострадальные куры, яйца, гречка и вообще все-все-все»

Россиянам рассказали об ИЗМЕНЕНИЯХ тарифов ЖКХ в 2022 году.

Они изменятся на 3,5—5%. Понизятся, наверное.

А у россиян все равно почему-то такие лица, словно они не рады тому, что российские миллиардеры разбогатели за прошлый год на $56 млрд.

Устали праздновать, наверное.