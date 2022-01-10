Домой Рубрики Блоги Вера Афанасьева: В новогодние праздники у казахов сбился режим РубрикиБлогиНовости Саратова Вера Афанасьева: В новогодние праздники у казахов сбился режим По Новости Саратова - 10.01.2022 83 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber «В новогодние праздники у многих сбился режим. Взять, например, тот же Казахстан» Начинается рабочая неделя. Ничего, праздники пережили, и будни переживем. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Чиновники пообещали поймать собак на Рабочей улице в Саратове Первая рабочая неделя в Саратовской области обещает быть морозной Четырехквартирный дом вспыхнул на Рабочей в Саратове ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Чиновники пообещали поймать собак на Рабочей улице в Саратове Новости Саратова - 10.01.2022 0 Сотрудники Кировской администрации Саратова отреагировали на публикацию издания о бродячих животных. Напомним, горожане жаловались на беспризорных животных, которые обитают на Рабочей улице. - Заявка на отлов... Первая рабочая неделя в Саратовской области обещает быть морозной 10.01.2022 Четырехквартирный дом вспыхнул на Рабочей в Саратове 10.01.2022 Lada мешает коммунальщикам работать на Мурманском проезде в Саратове 10.01.2022 Бараны, ягнята и 29 кур погибли на пожаре в селе под... 10.01.2022