​«Ничего удивительного. Мы помним дома на Каширке в Москве в 1999 году перед началом Чеченской войны»

CNN пишет, что Россия готовит спецоперацию на Донбассе под чужим флагом, чтобы создать повод для вторжения, заявил американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, США владеют информацией, указывающей на то, что Россия уже подготовила группу оперативников для проведения этой спецоперации.

Что-то вроде Гляйвицкой провокации, которую устроили немецкие спецслужбы 31 августа 1939 г. как повод для нападения на Польшу.