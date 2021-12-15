​«Наиграются с американскими игрушками, а потом идут православные гимназии взрывать».

Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что в России необходимо разработать стандарт игрушек, которыми играют дети в детских садах.

Ее «как женщину и педагога по образованию» возмущает, что дети могут играть с западными куклами «и брать с них пример».

Надо делать кукол с лицом красавицы Бутиной, ага. И да — страна должна гордиться такими педагогами.

Но все эти «куклы маши», бутины с мизулиными, занимаются только тем, что переводят повестку с действительно важных вещей на всякую чепуху.

Клоуны, помогающие фокуснику внимание отвлекать.

На фото — английские ёлочные игрушки в виде «Битлз», 1970-е. Вот бы мне такие!