​«Уже не стрелочники, но ещё не начальник железной дороги».

Впервые за всю современную историю полковнику ФСИН и начальнику Саратовской тюремной больницы Павлу Гаценко предъявлено обвинение в организации изнасилований.

Гаценко собирался бежать — позавчера продал машину и вчера выставил на продажу дом.

Поэтому Gulagu.net, и адвокаты в срочном порядке готовят заявление о наложении ареста на имущество обвиняемых в интересах своих подзащитных — для возмещения им морального и материального вреда.

Будут сидеть и отдадут то, что нажили за счёт узников этого концлагеря и их родственников.

А Владимир Осечкин пишет, что заканчивается эвакуация ещё одного источника, который помог вывезти из России ещё одну часть секретного архива ФСБ/ФСИН.

Подробности на следующей неделе.