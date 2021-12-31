​«Все будет правильно, на этом построен мир»

Не буду пугать вас прогнозами вроде «все, кто не уедет, будут сдавать ежегодный экзамен по патриотизму, а не сдавшие его останутся на второй год в лагере». Сами все знаете.

И не буду обнадёживать — «все будет хорошо». Пока хорошего в обыденном смысле и на горизонте не видно.

А скажу — в следующем году, как и во всех остальных, все будет правильно. Но правила эти сложные, нематериальные и даже метафизические.

И безобразное, которого так много нынче, не может не компенсироваться прекрасным в тех, кто происходящее осознаёт и не принимает. Проще говоря — хорошие люди, столкнувшись с мерзостью, со злом, нравственно растут. Всегда.

Так пусть же каждый займёт подобающее ему место в этой невидимой духовной гармонии.

С наступающим!

И, конечно, — берегите себя!