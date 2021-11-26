​​«Когда трагедии происходят ежедневно, и ценность человеческой жизни сведена к нулю, за общим фоном большинство воспринимает эту новость, как смерти в африканской деревне».

Общее число погибших в результате взрыва метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, по предварительным данным, составило 52 человека, включая шестерых горноспасателей.

Трагедия страшная, но закономерная и даже неизбежная. Вы уж простите, что я сейчас об этом, но необходимо.

Только Ростехнадзор в ходе проверки в апреле этого года выявил на этой шахте 139 нарушений. В частности, «отсутствие датчиков обнаружения ранних признаков возникновения пожара». И прокуратура провела несколько проверок, во всех зафиксированы нарушения.

Но все оставалась по-прежнему.

Зарплата у шахтёров была «от 42 тыс.». И, чтобы прокормить семьи (с ведома начальства, которое ради плана закрывало на это глаза) шахтёры и ИТР постоянно нарушали технику безопасности.

Вот что рассказал один из выживших шахтёров:

«Научились обманывать систему безопасности и идут в шахту. «Подвязывают» дизеля, чтобы не глохли, чтобы система безопасности их не отключала. Нарушений полно было. Когда газ на конвейерном штреке валит 6-10%, а у нас лаву рубят, уголь едет, хотя при 1% должны уже людей выводить. Все это жадность! Когда подавятся, неизвестно! Вот дней 5-7 назад остановили работы. Было 6% по газу, на конвейере – 10%. Начальник звонит: «Запускайтесь! Вы что, не шахтеры? Газа испугались?» И это происходило каждый день! А теперь по новостям говорят, что у нас там прям на высшем уровне по безопасности было. Просто жизнь наша ничего не стоит человеческая».

Шахта приносит хороший доход и принадлежит холдингу, который возглавляет Михаил Федяев, занимающий 177-е место в списке Forbes с состоянием $550 миллионов, 177 место. Он, кстати, отец депутата ГД.

Получается, что люди погибли за его кошелёк.

И снова из рассказа шахтера:

«Там общий крест на горах поставят, напишут эти фамилии и забудут через два дня, кто мы такие были. У нас же все на авось. Газу столько! Он в любой момент хлопнет, и нам всем конец. И никто сейчас не будет виноват. А сейчас еще найдут не дай бог у погибших пацанов сигареты и сделают крайними их.

Руководству ничего не будет. Пока у нас в стране наживаются одни, а страдают другие, ничего не изменится».

А знаете что будет завтра? Весь Кузбасс и Кемерово выйдут работать в смертельно опасные шахты. Они не попросят датчики, не выбьют себе улучшение условий труда. Не организуют профсоюз. Не приедут протестовать на Васильевском спуске. Они пойдут и будут ждать, когда шахта накроет их. И семьи их будут ждать. Люди там давно чувствуют себя расходным материалом.

Светлая память погибшим! Соболезнования семьям.