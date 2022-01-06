​«По словам Токаева, на Казахстан напали террористы. И знаете, что президент Токаев в первую очередь сделал для борьбы с “террористами”? Снизил цену на газ, отправил в отставку правительство и главу Совета безопасности Назарбаева. Логично»

Беларусь отправляет в Казахстан 500 военнослужащих

Россия — 3000,

Таджикистан — 200,

Армения — 70.

Киргизия отказалась вводить свои войска в Казахстан в рамках ОДКБ.

Итого в рамках ОДКБ в Казахстан отправлены 3 770 военных. Из них 70 поваров и 200 кухонных рабочих — такую же ораву кормить же надо.

И ещё цифры. Население Казахстана — около 19 млн.человек,

армия — 110 000 чел.

Зачем вводятся иностранные войска, если есть своя армия?

Своя армия может отказаться стрелять в народ? Требуются интервенты?

Или русских войск куда больше? Кто сейчас сосчитает?