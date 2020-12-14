С сегодняшнего дня, 14 декабря, верхний ярус набережной космонавтов в Саратове стал пешеходной зоной. Об этом сообщили в мэрии.

Начали действовать установленные знаки о пешеходной зоне и ее конце, установленные на участке от улицы Некрасова до гостиницы “Словакия”, включая площадь Гагарина и на 2-й Садовой от улицы Чернышевского до Новой Набережной.

Также вступили в силу знаки одностороннего движения на Белоглинской улице — от улицы 53-й Стрелковой дивизии в сторону Рахова и Бахметьевской — от Рахова в сторону Горького.

Эти территории входят в большое пешеходное кольцо, проект инициирован председателем ГД Вячеславом Володиным.