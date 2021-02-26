В Ленинском районе Саратова без тепла до сих пор остаются 46 домов, наблюдается проблемы с водоснабжением. Об этом на заседании оперативного штаба рассказала глава района Лада Мокроусова.

Она доложила об отсутствии отопления в 46 домах. При этом на ряде адресов наблюдаются перебои с холодной водой. Это связано с повреждениями на внутриквартальных и внутридомовых коммуникациях, а также их разморозкой. Все обращения принимаются и отрабатываются.

Планируется, что вода и отопление вернутся в дома жителей Ленинского района не позже, чем в 14:00.

Напомним, вчера из-за коммунальной аварии в Саратове без тепла и воды остались более 400 тысяч человек.