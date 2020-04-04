В Кировском районе Саратова задержан 57-летний мужчина, который признался в убийстве своего приятеля, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По версии следствия, 54-летний мужчина, живший в доме на улице Артиллерийская, в марте пригласил пожить у себя своего 57-летнего знакомого. Тот переехал в Пензу, но иногда приезжал в Саратов, чтобы навестить своих родственников.

29 марта мужчины выпивали и во время застолья квартиры, ее хозяин начал упрекать гостя в непочтительном отношении к его недавно умершей матери. Слова показались мужчине оскорбительными, он вспылил и несколько раз ударил хозяина жилья по голове и груди. После чего положил раненного приятеля на кровать и покинул квартиру.

1 апреля злоумышленник вернулся на место преступления и, пытаясь отвести от себя подозрения, начал расспрашивать соседей друга, как давно они того видели. Одной из соседок вопросы показались странными, и она вызвала участкового, который проверил квартиру и нашел тело хозяина на кровати.

Подозреваемого задержали оперативники. Он во всем сознался. На время следствия мужчина помещен в СИЗО.